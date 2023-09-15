Новий розділ "Гаманець" буде працювати як міні-додаток всередині месенджера.

Цієї осені у всіх користувачів Telegram в налаштуваннях програми з'явиться розділ з гаманцем Wallet, в якому зберігається криптовалюта TON. Поки новий розділ бачить обмежене число людей.

Про це розповів творець месенджера Павло Дуров у своєму блозі. Гаманець під назвою Ton Space буде працювати як міні-додаток всередині Telegram.

Дуров пояснив, що після успіху аукціону Fragment на базі блокчейна TON, на якому можна купувати і продавати імена, він вирішив глибше інтегрувати цю технологію в Telegram. За його словами, ця зміна "дозволить розробникам реалізувати сотні нових цінних функцій".

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Починаючи з листопада цього року доступ до гаманця отримають всі (крім США та деяких інших країн) користувачі месенджера – він дозволить купувати токен TON і переводити його іншим користувачам Telegram.

Нагадаємо, в останньому оновленні в Telegram з'явилися сторіс. Спочатку фішка з SnapChat, що стала глобальним хітом в Instagram.

А ще раніше в Telegram з'явився режим енергозбереження. Він дозволить заощадити заряд акумулятора і підвищити продуктивність на менш потужних пристроях.

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