Він дозволить заощадити заряд акумулятора і підвищити продуктивність на менш потужних пристроях.

Розробники Telegram випустили нову версію застосунку для iOS і Android. Додано багато нових функцій, які вже може спробувати будь-який користувач месенджера.

Головне нововведення – режим заощадження енергії, що відключає анімації й візуальні ефекти, а також фонове оновлення чатів. Це дозволить заощадити заряд акумулятора і підвищити продуктивність на менш потужних пристроях.

В налаштуваннях енергоощадження в iOS-версії можна також відключити оновлення чатів в фоні. На Android розробники підібрали оптимальні настройки за замовчуванням. Перейти в режим енергоощадження можна в меню Налаштування → Економія енергії.

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Що ще нового в Telegram:

відео, кружечки й голосові повідомлення тепер можна запустити на будь-якій швидкості – від 0.2 x до 2.5 x;

у групах до 100 осіб тепер видно, коли повідомлення були прочитані кожним з учасників;

сортування наборів стікерів за часом використання;

у застосунку для iOS тепер можна позначити всі чати в одній папці як прочитані;

нові анімовані емодзі для підписників Premium.

Нагадаємо, в минулому великому оновленні Телеграма впровадили конструктор аватарів і автоматичний переклад чатів. Також з'явилася можливість купити Premium-підписку на 12 місяців зі знижкою 40%.

Раніше УНІАН розповідав, як відключити функцію стеження в Telegram. Мало хто знає, але в мобільній версії месенджера є функція, яка дозволяє встановити місце розташування людини з точністю до метра.

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