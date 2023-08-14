Безкоштовно користувачі зможуть публікувати лише три сторіс в день.

В кінці липня месенджер Telegram ввів наймасштабніше оновлення і додав "Історії" – фішку з SnapChat, що стала глобальним хітом в Instagram. Спочатку вона була доступна тільки власникам Premium-підписки, а тепер її запустили для звичайних користувачів.

Щоправда, для безкоштовного використання є обмеження:

ліміт три історії в день і 30 в місяць;

не можна залишати посилання і підпис довше 200 символів;

історії зникнуть через 24 години (з підпискою 48 годин).

Щоб зацінити нову фішку, потрібно оновити мобільний клієнт Telegram. Оновлення вже вийшло в App Store і Google Play, але в когось може з'явиться не відразу, а протягом двох-трьох днів. Після апдейта у верхній частині інтерфейсу месенджера з'являться інтерактивні кружечки.

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І відразу тримайте гайд, як ці кружечки сховати з головного екрана Telegram. Якщо ви використовуєте месенджер переважно для роботи і "кружечок" зверху тільки відволікає – його можна приховати, повернувши месенджеру його звичний вигляд.

Користувачі вже встигли розкритикувати месенджер за обмеженість функцій сторіс для безкоштовних акаунтів. Користувачів Telegram дійсно примушують платити за Premium, якщо тільки ті захочуть постити більше ніж три сторіс на добу.

Втім, окрім можливості публікувати сторіс, преміум-підписники отримують і інші корисні фішки, на зразок можливості розшифровки аудіо- та відеоповідомлень в текст, пріоритет при завантаженні медіа і багато іншого. Вартість Telegram Premium для українських користувачів становить $ 2,49 на місяць.

Раніше УНІАН розповідав, як перенести переписки з інших месенджерів в Telegram. У 2023 році для цього потрібно зробити буквально пару кліків і свайпів.

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