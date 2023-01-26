Американська компанія Meta, що володіє популярними соціальними мережами Facebook та Instagram, оголосила про свої плани розблокувати акаунти колишнього президента США Дональда Трампа.
Як зазначив у своїй заяві 25 січня президент Meta з глобальних питань Нік Клегг, розблокувати акаунти американського політика можуть протягом наступних кількох тижнів.
У компанії пояснили таке рішення тим, що хочуть дати можливість американцям чути різні політичні думки в суспільстві.
"Громадськість повинна мати можливість чути, що говорять її політики — хороше, погане і потворне, — щоб вони (громадяни - ред.) могли зробити усвідомлений вибір при голосуванні", - йдеться в заяві компанії.
Однак в Meta попередили, що в разі повернення Трампа в Facebook та Instagram, політик повинен буде дотримуватися внутрішніх правил компанії й не публікувати заборонений контент. Інакше щодо його соціальних мереж застосують більш суворий бан: на термін від місяця до двох років.
Блокування соціальних мереж Дональда Трампа
Нагадаємо, що вперше акаунти колишнього президента США Дональда Трампа в Facebook та Instagram були заблоковані засновником Meta Марком Цукербергом у 2021 році. Також це рішення підтримав Twitter.
Це сталося на тлі скандалу Трампа зі штурмом Капітолію прихильниками американського лідера 6 січня. Там визнали, що Трамп закликав учасників мітингу на свою підтримку до заворушень й провокував насильство.
20 листопада 2022 року новий власник Twitter Ілон Маск після опитування користувачів розблокував аккаунт колишнього президента США. Однак сам Трамп туди так і не повернувся.