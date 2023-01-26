У компанії пообіцяли зробити це протягом наступних кількох тижнів.

Американська компанія Meta, що володіє популярними соціальними мережами Facebook та Instagram, оголосила про свої плани розблокувати акаунти колишнього президента США Дональда Трампа.

Як зазначив у своїй заяві 25 січня президент Meta з глобальних питань Нік Клегг, розблокувати акаунти американського політика можуть протягом наступних кількох тижнів.

У компанії пояснили таке рішення тим, що хочуть дати можливість американцям чути різні політичні думки в суспільстві.

Відео дня

"Громадськість повинна мати можливість чути, що говорять її політики — хороше, погане і потворне, — щоб вони (громадяни - ред.) могли зробити усвідомлений вибір при голосуванні", - йдеться в заяві компанії.

Однак в Meta попередили, що в разі повернення Трампа в Facebook та Instagram, політик повинен буде дотримуватися внутрішніх правил компанії й не публікувати заборонений контент. Інакше щодо його соціальних мереж застосують більш суворий бан: на термін від місяця до двох років.

Блокування соціальних мереж Дональда Трампа

Нагадаємо, що вперше акаунти колишнього президента США Дональда Трампа в Facebook та Instagram були заблоковані засновником Meta Марком Цукербергом у 2021 році. Також це рішення підтримав Twitter.

Це сталося на тлі скандалу Трампа зі штурмом Капітолію прихильниками американського лідера 6 січня. Там визнали, що Трамп закликав учасників мітингу на свою підтримку до заворушень й провокував насильство.

20 листопада 2022 року новий власник Twitter Ілон Маск після опитування користувачів розблокував аккаунт колишнього президента США. Однак сам Трамп туди так і не повернувся.