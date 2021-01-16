Дональд Трамп / Фото REUTERS
Facebook та Instagram раптово відновили доступи до акаунтів чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Читайте такожУчасники штурму Капітолію планували вбити конгресменів - прокурори СШАТак, при переході на сторінки в суботу, 16 січня, раніше заблоковані його записи знову стали відображатися.
Блокування акаунтів Трампа: що відомо
- Аккаунт Трампа в мікроблозі Twitter був назавжди заблокований після штурму Капітолію прихильниками американського лідера 6 січня.
- У компанії визнали, що Трамп закликав учасників мітингу на свою підтримку до заворушень і провокував насильство.
- Заблокованими до закінчення терміну повноважень (20 Січня) повинні були бути й акаунти в Instagram, Facebook та на YouTube.
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