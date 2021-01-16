Дональд Трамп / Фото REUTERS

Facebook та Instagram раптово відновили доступи до акаунтів чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

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Блокування акаунтів Трампа: що відомо

  • Аккаунт Трампа в мікроблозі Twitter був назавжди заблокований після штурму Капітолію прихильниками американського лідера 6 січня.
  • У компанії визнали, що Трамп закликав учасників мітингу на свою підтримку до заворушень і провокував насильство.
  • Заблокованими до закінчення терміну повноважень (20 Січня) повинні були бути й акаунти в Instagram, Facebook  та на YouTube.

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Автор: Катерина Шварц