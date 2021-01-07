У мережі вже заговорили про "російський слід" в організації протестів у США.

У Вашингтоні під час штурму Капітолію 6 січня з натовпу прихильників президента Трампа було чути фрази російською.Читайте такожЗ'явилося відео вбивства прихильниці Трампа в Капітолії (18+)

На це у своєму Telegram-каналі звернув увагу український журналіст Андрій Цаплієнко.

На перших хвилинах відео під час спроби штурмувати будівлю Капітолію чути "Давай быстрее!" і "Смелее".

У мережі вже заговорили про "російський слід" в організації протестів у США.

Протести в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з утвердження перемоги Байдена.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося. В ході зіткнень загинули чотири людини.

Пізніше обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко