Акаунт Трампа заморозили на постійній основі "через небезпеку нового підбурювання до насильства".

Адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту чинного президента США Дональда Трампа.

Про це сказано в її заяві.

У соцмережі заявили, що таке рішення було прийняте після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

Там зазначили, що акаунт Трампа заморозили на постійній основі "через небезпеку нового підбурювання до насильства".

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введений режим НС і комендантська година.

7 січня 2021 року акаунти Дональда Трампа у Facebook Instagram були заблоковані мінімум на два тижні – до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувалаТрампу перейти на російські соцмережі Facebook, Instagram (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора