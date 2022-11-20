В опитуванні було підраховано трохи більше 15 млн голосів.

Власник Twitter Ілон Маск після опитування користувачів розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у цій соцмережі.

"Люди висловилися. Трампа буде відновлено", - повідомив Маск у Twitter.

В опитуванні було підраховано трохи більше 15 млн голосів, з яких 51,8% проголосували за поновлення аккаунту Трампа.

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При цьому Маск визнав, що на кількість голосів мають вплив так звані "боти".

Після розблокування кількість підписників Трампа у Twitter невпинно зростає.

Трамп у "Твіттері"

В січні 2021 року адміністрація соцмережі Twitter назавжди заблокувала доступ до аккаунту Трампа. 7 січня його сторінки у Facebook і Instagram також були заблоковані.

12 жовтня 2022 року стало відомо, що Twitter, після покупки Маском, переглядає свою політику щодо довічного блокування користувачів.

А 19 листопада Маск запустив у соцмережі голосування з питанням, чи варто розблокувати сторінку 45-го президента США Дональда Трампа.

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