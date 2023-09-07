WhatsApp для Android чекає довгоочікуваний редизайн / фото REUTERS

У той час як розробники Whatsapp постійно впроваджують нові функції у свій месенджер, його користувальницький інтерфейс вже багато років не змінюється. Але, як очікується, в одному з найближчих апдейтів мобільний клієнт отримає довгоочікуваний редизайн.

Новий інтерфейс у WhatsApp був виявлений у бета-версії месенджера для Android. Перше, що відразу впадає в очі – панель вкладок тепер внизу, як на iPhone. В панелі залишаться вкладки "Статус", "Дзвінки" і "Чати", а також з'явиться розділ "Спільноти".

У верхній частині в розділі "Чати" з'явилися фільтри, при натисканні яких будуть показані відповідні листування – це "Всі", "Непрочитані", "Особисті" і "Бізнес". Колір фону цієї області і верхнього рядка теж зміниться з темно-зеленого на білий. Ці зміни надають додатку більш "айфонівський" вигляд.

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Джерело: Wccftech

Поки що точної дати релізу, коли оновлений інтерфейс WhatsApp стане доступний всім, немає, але бета програми публічна, тому довго чекати точно не доведеться.

Незабаром в месенджері з'являться і інші нові фішки. Наприклад, підтримка декількох акаунтів на одному пристрої і можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях і чатах.

Ще в найближчі місяці в WhatsApp додадуть вбудовану нейромережу для генерації стікерів – цієї фічі поки що немає ні в одному іншому месенджері.

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