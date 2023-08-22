Тепер в популярному месенджері можна ділитися медіафайлами без втрати якості.

Декілька днів тому розробники WhatsApp представили корисну функцію, яка дозволяє відправку зображень у високій якості. А тепер популярний месенджер обзавівся ще й підтримкою HD-відео.

Як відомо, WhatsApp сильно стискає файли при їх відправці, і, як наслідок, виходять "мильні" фото і відео. Тепер цей момент виправлено.

В процесі відправки відео, у користувачів з'явиться нове меню налаштувань – розпізнати його в інтерфейсі програми можна по іконці HD, що свідчить про високу якість. При цьому месенджер все ж запропонує можливість стиснення файлу до роздільної здатності SD з метою економії трафіку і більш швидкого скачування.

Відео дня

Щоб отримати доступ до функціонала, потрібно оновити WhatsApp до найсвіжішої версії. Оновлення вже вийшло в App Store і Google Play, але воно поширюється поступово – на це може знадобитися від 1 до 3 днів.

А в одному з майбутніх апдейтів в WhatsApp з'явиться вбудована нейромережа для генерації стікерів і підтримка декількох акаунтів на одному смартфоні. А версія для Android вперше за багато років отримає редизайн.

Конкуренти з Telegram раніше запустили у себе сторіс. Короткі фото- та відеопости вже можна публікувати і дивитися всім користувачам.

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