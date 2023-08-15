Йдеться про вбудовану нейромережі, яка генерує будь-які стікери за текстовим описом.

У WhatsApp помітили нову фічу, якої поки що немає ні в одному іншому месенджері. Йдеться про вбудовану нейромережу, яка генерує будь-які стікери за текстовим описом

Нововведення помітив профільний ресурс WABetaInfo у свіжій бета-версії WhatsApp для смартфонів. Повідомляється, що досить буде зайти в спеціальний розділ меню і ввести текстом то, який стікер ви хочете отримати.

Якщо додані стікери набридли, завжди можна згенерувати нові – достатньо просто ввести текстовий опис, і нейромережа намалює новий смайлик. Генерувати можна все що завгодно: тварин, предмети, особи і т. д.

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Як і у випадку з генеративними нейромережами, алгоритми будуть підлаштовуватися, і з кожним разом результат буде все краще і краще.

Якщо тестування пройде вдало, то вбудована нейромережа з'явиться вже в наступному оновленні для всіх користувачів.

Також розробники обіцяють додати ще декілька функцій: підтримку декількох акаунтів на одному смартфоні і можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях і чатах. А версія для Android вперше за багато років отримає редизайн.

Конкуренти з Telegram раніше запустили у себе сторіс. Короткі фото- та відео відеопости вже можна публікувати і дивитися всім користувачам.

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