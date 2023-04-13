Чи з'явиться коли-небудь такий режим в Windows, невідомо. Поки це концептуальний проєкт.

В рамках заходу Microsoft Hackathon, на якому співробітники компанії експериментують та демонструють різні ідеї, показали Handheld Mode – портативний режим для Windows 11, орієнтований на маленькі екрани та управління геймпадом.

В опублікованому відеоролику один зі співробітників Microsoft розповідає про зростання популярності бюджетних аналогів Steam Deck. За його словами, на цю мить інтерфейс ОС погано оптимізований для таких платформ, але це можна виправити.

Для розв'язання цієї проблеми і був запропонований концепт Handheld Mode, який зручно управляється за допомогою стіків і тачпада, а також враховує розмір екрана девайса і в цілому дозволяє налаштувати систему під себе.

У ролику серед іншого показали "ігрову оболонку" для Windows, яка дозволяє оптимізувати енергоспоживання, поліпшити зручність використання магазинів Xbox і EGS, а також налаштувати управління на свій смак.

Наостанок, розробники проєкту закликали своїх колег звернути увагу на наростальну важливість портативного геймінгу. За їхніми словами, створення подібного режиму для Windows може поліпшити репутацію Microsoft і Xbox серед гравців, а також потенційно створити нове джерело доходу.

Чи з'явиться коли-небудь такий режим в Windows, невідомо. Поки це концептуальний проєкт. Але, можливо, в майбутньому щось подібне все-таки інтегрують в ОС.

Нагадаємо, раніше для Windows 10 і 11 вийшов додаток для швидкої передачі файлів з комп'ютера на Android-смартфон і назад по "повітрю".

Водночас у 2024 році очікується вихід Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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