З прийдешнім оновленням Android навчиться регулювати яскравість екрана в залежності від ситуації, і більше не буде "сліпити" користувачів.

Google працює над виправленням неприємного багу, на який давно скаржилися власники Android. Якщо у вас був такий, ви, напевно, знаєте, як смартфон може засліпити вас на секунду після розблокування в темній кімнаті.

Про те, що Google працює над виправленням цієї поведінки, розповів відомий Android-аналітик Мішал Рахман, заглибившись у вихідний код останньої бета-версії Android 13 QPR2.

Причина цього бага полягає в тому, що смартфон використовує рівень підсвічування, який був зафіксований на момент блокування екрана, а не поточні показання датчика освітленості. Якщо екран був заблокований при яскравому світлі, то при розблокуванні в темряві смартфон засліплює власника яскравим підсвічуванням.

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Розробник виявив, що з майбутнім оновленням Android система навчиться використовувати датчик яскравості смартфона для визначення початкового рівня яскравості екрана, у такий спосіб регулюючи яскравість екрана в залежності від ситуації.

Поки не зовсім ясно, коли це нововведення стане доступно користувачам. Воно може з'явитися в стабільній версії Android 13 QPR3 десь червні або вже в Android 14 пізніше в цьому році.

Android 14: все що відомо на цей момент

Актуальна версія Android під номером 13 вийшла в серпні 2022 року. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Головні нововведення Google приберегла для Android 14. Вже відомо, що в ній нарешті додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки. Також в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок і функція повідомлення LED-спалахом – як на iPhone.

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