Йдеться про моргання спалаху при отриманні повідомлень або дзвінках.

Днями вийшла друга попередня версія Android 14 для розробників. У ній знайшли кілька цікавих нововведень, серед яких дуже стара "фішка" iPhone, яку ви або любите, або ненавидите.

Йдеться про моргання спалаху при отриманні повідомлень або дзвінках. Постійне миготіння до скидання повідомлення поки не передбачено – лише два короткі імпульси на подію.

Зараз функція тестується в беті Android 14: апдейт доступний власникам смартфонів Google Pixel 4A і новіше. Повноцінний реліз очікується восени: тоді ж свої прошивки на новому Android покажуть інші бренди.

Також в бета-версії Android 14 знайшли ще одне корисне нововведення, яке після повноцінного релізу стане доступно всім – можливість використовувати смартфон в якості веб-камери без сторонніх програм. Прямо як Continuity Camera від Apple, тільки у вигляді універсального стандарту.

Android 14: все що відомо на цю мить

Актуальна версія Android під номером 13 вийшла в серпні 2022 року. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Головні нововведення Google приберегла для Android 14. Вже відомо, що в ній нарешті додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки, тим самим звільнивши пам'ять і обмеживши небажану фонову активність. Також в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок.

Ще один корисний функціонал – функція перекладу нерозбірливого почерку лікаря. Поки вона працює тільки мовою хінді (Індія), але стане доступна широко з виходом Android 14.

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