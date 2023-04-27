Скоріш за все, завантаження додатків зі сторонніх магазинів в iOS 17 не буде доступно для українських користувачів.

Apple тестує механізм блокування функцій в iOS залежно від того, в якій країні знаходиться iPhone. Система збирає дані від GPS, Wi-Fi і SIM-карти, тому просто "покопатися" в налаштуваннях для зміни регіону і зняття обмежень не вийде.

Журналісти 9to5Mac, що розібрали код бети iOS, вважають, що опцію увімкнуть тоді, коли дозволять встановлювати додатки в обхід App Store для користувачів з країн ЄС.

Таким чином, з новою службою користувач з США або України не зможе встановити в налаштуваннях iPhone європейський регіон, щоб качати додатки зі сторонніх джерел.

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Поки що Apple обмежує функції iOS на основі обраної країни в налаштуваннях або регіону, для якого призначається пристрій. Однак дотепер більшу частину цих заборон можна легко обійти.

Нагадаємо, влітку 2022 року ЄС затвердив закон про цифрові послуги, що зобов'язує Apple та інші технологічні корпорації дозволити використання на своїх платформах сторонніх магазинів додатків і платіжних систем. Також ці компанії зобов'язані надати користувачам можливість видаляти встановлені додатки.

ЄС також змусив Apple відмовитися від Lightning-зарядки

Раніше Apple підтвердила, що всі майбутні айфони перейдуть з фірмового Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

При цьому повідомляється, що перехід на USB-C в iPhone 15 буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь бездротової зарядки.

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