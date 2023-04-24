Очікується, що довгоочікувана для багатьох власників iPhone функція з'явиться вже в iOS 17.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що з виходом iOS 17 власники айфонів зможуть встановлювати додатки зі сторонніх джерел в обхід App Store. Але, судячи з усього, ця можливість буде не у всіх.

Як стало відомо інсайдеру і оглядачеві Bloomberg Марку Гурману, Apple дозволить використання сторонніх магазинів додатків тільки в Європі. Саме ЄС прийняв законопроєкт, який зобов'язує відкрити доступ маркетплейсам.

Нагадаємо, минулого літа Євросоюз затвердив закон про цифрові послуги, що зобов'язує Apple, Google та інші технологічні корпорації дозволити використання на своїх платформах сторонніх магазинів додатків і платіжних систем. Також всі компанії зобов'язані надати користувачам можливість видаляти встановлені додатки.

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Оглядач Bloomberg також підкреслив, що, скоріш за все, Apple не буде офіційно анонсувати цю функцію в рамках конференції WWDC 2023, оскільки вона буде доступна тільки для певного регіону. Передбачається, що компанія мовчки оновить правила використання.

Оновлені версії iOS, iPadOS та інших операційних систем Apple будуть представлені в рамках WWDC 2023, яка пройде з 5 по 9 червня. Там же покажуть і першу фірмову гарнітуру змішаної реальності з xrOS.

ЄС також змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в Айфонах

Раніше Apple підтвердила, що всі майбутні айфони перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

При цьому згадується, що перехід на USB-C в iPhone 15 буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь бездротової зарядки.

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