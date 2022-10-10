Євросоюз змусив всі компанії, включаючи Apple, використовувати однакові роз'єми, щоб користувачам було простіше.

З релізом iPhone 15 у 2023 році яблучна компанія відмовиться від застарілого Lightning на користь USB-C, а у 2024-му переведе на нього навушники AirPods і аксесуари для Mac.

Однак, за даними аналітика і редактор Bloomberg Марка Гурмана, перехід на USB-C у випадку з Айфонами буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС про єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів, який почне діяти в кінці 2024 року.

Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь індукційної зарядки.

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Для прикладу, в американських версіях iPhone 14 вже позбулася слота для SIM-карти.

USB-C стане обов'язковим у Європі

У країнах Євросоюзу з 2024 року всі портативні електронні пристрої (смартфони, навушники, планшети і т.д.) зобов'язані оснащуватися однаковим роз'ємом для зарядки, щоб користувачам було простіше.

Що стосується ноутбуків, то їм дали більше часу-40 місяців після набуття чинності нових правил. Те ж саме стосується стандартів швидкої зарядки, щоб користувачі могли заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного адаптера живлення.

Передбачається, що нові зобов'язання допоможуть споживачам заощадити на покупках зарядок до 250 мільйонів євро на рік.

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