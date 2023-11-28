Активувати функцію захисту очей можна на яблучних девайсах з Face ID, що працюють на iOS 17.

У новітньому оновленні iOS 17, Apple представила нову опцію Screen Distance для своїх телефонів і планшетів, спрямовану на захист зору користувачів. Незважаючи на свою корисність, компанія ніколи сама не згадувала про неї.

Як передає портал 9to5Mac, нова можливість допомагає запобігти втомі очей і знизити ризик розвитку короткозорості (міопії), особливо у дітей.

Працює Screen Distance просто: функція використовує селфі-камеру та інші датчики для визначення відстані між очима користувача і екраном. Якщо iPhone або iPad знаходиться ближче ніж 30 см до очей протягом декількох хвилин, на екрані вискочить сповіщення з пропозицією віддалити його.

Відео дня

Для активації функції досить відкрити "налаштування", вибрати Screen Time і потім Screen Distance ("Відстань до екрана"). Єдиний нюанс: потрібна модель iPhone або iPad з Face ID, оновлена до iOS 17. Тобто, на моделях старіше iPhone X вона працювати не буде.

При цьому наголошується, що камера смартфона не фіксує зображення або відео, а зібрані дані залишаються на пристрої і не передаються Apple.

Раніше в мережі почали надходити скарги, що iPhone намертво зависають через помилку в новій версії iOS 17. Помилка впливає на широкий спектр моделей, включаючи iPhone 13, iPhone 14 та новенькі iPhone 15.

До цього користувачі, оновивши свої пристрої до iOS 17, скаржилися на швидкий розряд батареї, вимкнення посеред ночі, а iPhone 15 Pro жахливо перегрівалися. Пізніше Apple усунула проблеми програмним патчем, але як видно, тепер з'явилися нові.

Вас також можуть зацікавити новини: