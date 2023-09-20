Особливо сильно постраждали більш старі версії iPhone.

Користувачі пристроїв від Apple, які оновилися до iOS 17, дедалі частіше стикаються з більш швидким розряджанням акумулятора. Утім, ця проблема є тимчасовою, пише Apple Insider.

Видання зазначає, що щоразу, коли Apple випускає велике оновлення своєї операційної системи для iPhone, у наступні дні з’являються численні скарги на зниження часу автономної роботи – момент, коли батарея сідає, наступає значно швидше, ніж раніше.

З цієї проблемою користувачі стикнулися й після оновлення пристроїв до щойно випущеної iOS 17. Особливо сильно постраждали більш старі iPhone, оскільки з часом в iOS з’являються нові функції та новий код, і це вимагає більшої обчислювальної потужності.

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Apple Insider пояснює, що проблема є тимчасовою, оскільки безпосередньою причиною швидшого розрядження акумулятора є те, що Spotlight має повторно індексувати всі файли на iPhone. Ця база даних має вирішальне значення для того, щоб користувачі отримували швидкі результати пошуку на iPhone. Повторне індексування всіх файлів на пристрої може зайняти час, потенційно – кілька днів. Протягом цього часу користувачі можуть помітити, що їхні iPhone працюють повільно під час пошуку та інших завдань, а акумулятор може наближатися до 0% швидше, ніж зазвичай.

Щойно нову базу даних буде створено, це навантаження під час обробки інформації знизиться, і час відгуку iPhone пришвидшиться. Це також припинить використання додаткової батареї для обробки інформації, тому час автономної роботи має стати таким самим, як був раніше.

Малоймовірно, що Apple випустить високоефективний пакет оновлень для операційної системи, щоб зменшити використання ресурсів і усунути цю проблему. Тож розв'язань лише два – чекати або не натискати кнопку "Оновити до iOS 17".

Новинки від Apple - останні новини

12 вересня компанія Apple провела традиційно осінню презентацію на якій представила наступну лінійку смартфонів iPhone 15.

Незабаром було презентовано і нову версію iOS. Оновлення мало прилетіти на гаджети 18 вересня. Раніше ми розповідали про основні "фішки" нової операційної системи.

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