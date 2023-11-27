Дивна помилка впливає на широкий спектр моделей, включаючи iPhone 13, iPhone 14 та новенькі iPhone 15.

Apple випустила оновлення до iOS 17 для всіх сумісних моделей iPhone у вересні, через тиждень після презентації лінійки iPhone 15. На старті нова ОС була переповнена помилками: від швидкої розрядки батареї до вимкнення посеред ночі і перегріву iPhone 15 Pro. Майже через два місяці розробники випустили оновлення з виправленнями вже відомих проблем.

Тепер в мережі почали надходити скарги, що дивна помилка в свіжому оновленні iOS 17 призводить до того, що смартфон повністю перестає реагувати і зависає, пише WccfTech.

Збій в iOS 17.1.1 призводить до того, що iPhone не розпізнає сенсорний ввід, а також не реагує на натискання кнопок гучності і живлення.

Як з'ясувалося, помилка зводиться до збою в розділі "Бібліотека додатків" iOS 17. Самостійно вона не проявляється, але її можна активувати вручну. В результаті, будь-хто, хто має доступ до вашого телефону, може активувати збій, що зробить девайс "цеглиною".

Щоб відновити працездатність Айфона, необхідно примусово перезавантажити його:

натиснути і відпустити кнопку збільшення гучності

потім швидко натиснути і відпустити кнопку зменшення гучності

а потім натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки на екрані не з'явиться логотип Apple.

Зазначається, що проблема зачіпає широкий спектр моделей, включаючи iPhone 13, iPhone 14 і новенькі iPhone 15. Apple, ймовірно, виправить цей баг в майбутньому оновленні iOS 17.2, але коли воно вийде, поки невідомо.

Раніше в iOS 17 знайшли приховану функцію для захисту зору. Гаджет залучає сенсори Face ID, щоб визначити, наскільки близько екран знаходиться від вашого обличчя.

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