Додаток можна встановити на Android та iOS.

В Україні створено додаток для смартфонів на платформах Android та iOS, який розпізнає російські товари та допоможе бойкотувати продукцію країни-агресора.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Не купуй російське! - всеукраїнська громадянська кампанія бойкоту російських товарів та продукції з 2014 року. Вона є продовженням реакції українців на війну росії проти України. Товари виробництва рф в магазинах розпізнати дуже легко - вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр 46. Діапазон цифр на початку коду може бути від 460 до 469",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програмісти розробили додаток, що дозволяє сканувати та розпізнавати походження товарів не тільки за штрих-кодом, а й за QR-кодом.

Раніше спеціаліст у сфері кібербезпеки повідомив, що окупанти намагаються посіяти паніку серед українців, ламаючи телефони та зламуючи їх акаунти у соцмережах.

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