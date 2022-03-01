В смартфоні з'явився новий додаток / ua.depositphotos.com
В Україні запускають додаток "Повітряна тривога", який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні.
Про це повідомляє Google Play Market.
"Встановіть застосунок Повітряна тривога, щоб миттєво отримувати сповіщення системи цивільної оборони у вибраній області України. Застосунок не потребує реєстрації та сповіщає про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному режимі смартфона", - йдеться у повідомленні.