При цьому працює така "збірка" навіть на непідтримуваних комп'ютерах.

Команда розробників NTDEV представила своє нове творіння – збірку ОС Windows 11 Pro під назвою Live11. Вона насамперед показова тим, що її можна випробувати без необхідності встановлення на жорсткий диск або SSD.

Linux-користувачі вже давно знають про технологію Live USB, але для Windows вона використовується не так часто. пише портал Tom's Hardware. Щоправда, в Live11 все ж є один великий недолік – її користувачі не зможуть завантажувати і встановлювати додатки.

Live11 надає можливість ознайомитися з інтерфейсом Windows 11 на пристрої, який ви плануєте оновити з Windows 10. При цьому запрацює така "збірка" навіть на несумісних ПК, оскільки перевірки наявності TPM 2.0 тут немає.

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Однак варто врахувати, що Live11 – це все ж урізана Windows 11, що використовує менше ресурсів і з якої вирізали більшу частину її компонентів, залишивши тільки найнеобхідніше на кшталт "Блокнота", "Ножиць" і "Терміналу". Завантажити систему можна тут.

Нагадаємо, раніше ці ж розробники випустили полегшену версію Windows 11 для роботи на старих комп'ютерах. За основу взято дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 зразка вересня 2022 року, а для установки буде потрібно лише 2 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ на диску,

Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11

Реліз Windows 11 відбувся півтора року тому. Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але Windows 10 робить все так само добре, а в деяких випадках навіть краще.

Станом на березень 2023 і через півтора року зі свого релізу Windows 11 встановлена тільки на 20% комп'ютерів. І це попри те, що у січні Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 7 і 8.1, змусивши користувачів вибирати між Windows 10 або 11.

Водночас у 2024 році очікується вихід Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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