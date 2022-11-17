Нині Windows 8.1 є четвертою за популярністю версією OC від Microsoft.

Компанія Microsoft нагадала, що підтримка "операційки" Windows 8.1 припиниться вже 10 січня 2023 року – користувачі, які використовують дану ОС, більше не отримуватимуть жодних оновлень, включаючи патчі безпеки.

Крім усього іншого, припинення підтримки W8.1 також загрожує для користувачів втратою функціональності Microsoft 365 (Office) і магазину застосунків Microsoft Store, повідомляє видання Neowin.

У зв'язку з цим софтверний гігантзапропонував користувачам перейти на більш сучасні ОС, такі, як Windows 11, а якщо поточний ПК не відповідає їх системним вимогам – оновити його. Для установки "одинадцятки" необхідно як мінімум 4 ГБ ОЗУ і підтримка безпечного завантаження Secure Boot.

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А вже 13 грудня Microsoft припинить підтримку Windows 10 21H1

Закінчення періоду підтримки зачепить всі редакції ОС – Enterprise, Home, Pro, Pro Education і Pro for Workstation.

При цьому Windows 10 21H1 як і раніше залишається однією з найпопулярнішою версією ОС Microsoft. Згідно з даними агентства AdDuplex на середину 2022 року, нею користуються близько 24% користувачів ОС від Microsoft.

Загалом на Windows припадає 75,93% світового ринку настільних ОС, на macOS – 15,74%, на Linux – 2,6%, а на ChromeOS ще менше – 2,38%.

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