Це перший процесор, який подолав бар'єр у 100 тис.балів в цьому бенчмарку.

Серверний процесор AMD Genoa EPYC 9654, випущений у листопаді минулого року, став найшвидшим у рейтингу PassMark, обійшовши попереднього рекордсмена Threadripper PRO 5995WX на 30%, що доволі суттєво.

EPYC 9654 – 96-ядерний процесор зі 192 потоками й тактовою частотою до 3,7 ГГц, заснований на новітній архітектурі AMD Zen4. Він є лідером лінійки процесорів ЕРУС 9004 "Genoa", пише Videocardz.

Зазначається, що це перший процесор, який подолав бар'єр в 100 тис.балів в бенчмарку PassMark, набравши 124 119 балів. Що цікаво, він в два рази швидше найпотужнішого на сьогодні споживчого процесора Core i9-13900KS, який здатний працювати на рекордній частоті 6 ГГц.

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А тим часом AMD вже працює над процесорами Threadripper 4-го покоління, які можуть постачатись з 96 ядрами. Якщо це так, то ми можемо побачити процесор Threadripper 7000, який пропонує до 50% або навіть більше продуктивності порівняно зі своїм попередником.

Разом з тим в найближчі пару місяць очікується анонс нових процесорів Xeon від Intel для робочих станцій,

Рейтинг настільних процесорів – топ моделей 2022 року

У 2022 році вийшло відразу дві нові серії процесорів: Intel Raptor Lake та AMD Ryzen 7000.

У лінійку сімейства Raptor Lake 13-покоління увійшли бюджетні Core i5-13600K, середні Core i7-13700K і флагманські Core i9-13900K. У порівнянні із минулим поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопоточному – до 15%. В той самий час оглядачі відзначають, що нова лінійка процесорів Intel має неймовірний потенціал для розгону.

У серію Ryzen 7000 увійшло чотири моделі – найпродуктивніша включає 16 ядер при частоті до 5,7 ГГц. Новинки побудовані за техпроцесом 5 нм і архітектурі Zen 4,

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