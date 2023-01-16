За заявою чіпмейкера, він здатний працювати на рекордній частоті 6 ГГц.

Американський чіпмейкер Intel почав продавати свій найшвидший на сьогодні флагманський процесор Core i9-13900ks. Це також перший у світі процесор для ПК, який автоматично розганяється до 6 ГГц.

Що цікаво, чіп практично ідентичний базовій версії Core i9-13900k, але його базова частота зросла з 3 ГГц до 3,2 ГГц, а в режимі Turbo Boost – з 5,8 ГГц до 6 ГГц.

Досягти таких показників вдалося коштом збільшення енергоспоживання. У звичайному режимі він споживає до 150 Вт енергії, а в режимі Max Turbo він виростає до 253 Вт. Всього процесор має вісім продуктивних ядер Raptor Core (16 потоків) і 16 енергоефективних ядер Gracemount – на виході ми маємо 24-ядерну 32-потокову модель, що підтримує 20 ліній PCIe.

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Процесор вже надійшов у продаж в США за рекомендованою ціною в $699 (близько 25 600 грн).

13-е покоління процесорів Intel: ігрові монстри

Їх продажі стартували в кінці жовтня. У лінійку сімейства Raptor Lake увійшли бюджетні Core i5-13600k, середні Core i7-13700k і флагманські Core i9-13900k.

У порівнянні з 12-м поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопоточному – до 15%. В той самий час оглядачі відзначають, що нова лінійка процесорів Intel має неймовірний потенціал для розгону.

З чого зібрати бюджетний ігровий комп'ютер в 2023

Valve опублікувала дані про обладнання та ПЗ користувачів магазину Steam за підсумками 2022 року. З них випливає, що GeForce GTX 1650 на сьогодні є найпопулярнішою відеокартою серед геймерів. На другому місці йде GeForce GTX 1060, відразу за нею – RTX 2060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

А якщо ви в пошуках ігрового ноутбука, то УНІАН вже ділився рейтингом найкращих моделей, які вийшли з початку 2022 року. Вони потягнуть найвимогливіші ігри, а також відмінно підійдуть для повсякденного використання.

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