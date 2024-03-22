Основні претензії в тому, що компанія застосовує цілий набір практик для утримання споживачів і розробників у своїй екосистемі.

Раніше цього місяця Apple пішла на гігантські поступки заради дотримання європейського законодавства, дозволивши завантажувати додатки з сайтів розробників. Але Мін'юст США завдає ще одного удару: позов зі звинуваченням у незаконній монополії на ринку смартфонів, повідомляє The Verge.

Американська влада вважає, що корпорація "роками" обмежує можливості розробників і блокує їм доступ до функцій iPhone, а користувачам ускладнює перехід на Android, утримуючи у своїй екосистемі та "змушуючи витрачати більше грошей".

Apple уже відповіла на претензії. Там вважають позов "неправомірним з погляду фактів і закону" і будуть його оскаржувати.

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Представник Apple у рамках відповіді на позов розповів, що свого часу розробники намагалися реалізувати сумісність Apple Watch з Android-смартфонами. Компанія витратила три роки на розробку технологій, але в підсумку відмовилася від цієї ідеї "через технічні обмеження".

Відомо, що справу проти Apple готували з 2019 року, коли Мін'юст США оголосив про антимонопольне розслідування щодо компанії. Минулого року з аналогічним позовом зіткнулася Google.

Мін'юст США подав позов за два тижні після набрання чинності законом ЄС про цифрові послуги. Apple була змушена піти на суттєві поступки: зокрема, перейти на USB-C в айфонах, дозволити встановлення застосунків зі сторонніх майданчиків і впровадити в iMessage підтримку RCS.

А раніше цього року епопея тривалістю майже 7 років із "таємним" уповільненням iPhone з боку Apple добігла кінця. Компанія почала виплачувати постраждалим компенсацію.

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