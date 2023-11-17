Протокол RCS розширює стандарт SMS до мало не можливостей інтернет-месенджера.

Витративши роки на боротьбу з RCS, новим стандартом обміну повідомленнями, який має замінити SMS/MMS, компанія Apple несподівано оголосила, що вирішила впровадити його в свої пристрої в 2024 році. ЗМІ пишуть що компанію змушує закон ЄС про монополії.

Протокол RCS розширює стандарт SMS до мало не можливостей інтернет-месенджера. Користувачі можуть ділитися фото і відео, отримувати галочки про прочитання і набір співрозмовником повідомлення, створювати групові чати. У деяких реалізаціях RCS переписка захищена наскрізним шифруванням.

В Apple зауважили, що RCS буде працювати разом з iMessage, який все ще залишається "найкращим і найбезпечнішим засобом обміну повідомленнями для Apple-користувачів". Застосунок просто отримає підтримку додаткового протоколу, як і у випадку з SMS.

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Водночас компанія збереже розділення типів повідомлень в iMessage за кольором, тобто Android-користувача все одно можна буде розпізнати з першого повідомлення. Через популярність в iMessage США, наприклад, ті, хто користуються Android-смартфонами, стикаються з дискримінацією через колір повідомлень. Тому Google вже давно просила впровадить в iMessage підтримку RCS.

Рішення Apple про впровадження RCS наступило за багаторічним тиском з боку регулюючих органів, а також конкурентів. Так, раніше в цьому місяці Google, заручившись підтримкою головних європейських операторів, поскаржилося Єврокомісії на ексклюзивність iMessage, попросивши зробити його сумісним з іншими пристроями.

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Як відомо, в листопаді минулого року офіційно набув чинності Закон Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA). Він, крім усього іншого, обв'язує Apple зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел. Купертинівці виступають проти цього закону, але їм доведеться його дотримуватися, при цьому часу у компанії є до березня 2024 року.

Власники iOS-пристроїв зможуть купувати і завантажувати додатки безпосередньо з сайтів розробників за аналогією з Android. Однак ця фіча, скоріш за все, з'явиться тільки в країнах ЄС, оскільки саме цей регулятор прийняв законопроєкт, що зобов'язує відкрити доступ маркетплейсам.

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