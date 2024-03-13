Це дозволить розробникам уникнути 30% комісії.

Компанія Apple нарешті дозволила користувачам iOS у ЄС використовувати сторонні магазини програм і оголосила про додаткові зміни, пов’язані з поширенням застосунків. Зокрема, ті розробники, які відповідають певним критеріям, зможуть дозволити завантажувати програми зі своїх сайтів.

Як повідомляє Engadget, опція Web Distribution стане доступною вже цієї весни. Щоб нею скористатись, розробники мають погодитися на нові правила App Store, згідно з якими вони сплачують комісію за кожне встановлення користувачем після певних порогових значень. Також вони повинні бути учасником Apple Developer Program та мати добру репутацію принаймні 2 роки. Крім того, розробники повинні "мати застосунок, який мав більше одного мільйона перших річних установок на iOS у ЄС за попередній календарний рік".

Apple сподівається, що ці правила мінімізують ризики встановлення шкідливих та піратських застосунків. Однак у ЄС компанію вже розкритикували. Вона нібито дотримується лише букви Закону про цифрові ринки, але не дотримується його духу, а тому спроби контролю над завантаженнями застосунків з інтернету можуть виявитися під пильною увагою регуляторів.

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Крім того, "яблучний" техногігант дозволив розробникам запускати магазини застосунків, які містять виключно їхні власні програми. Раніше потрібно було включати й програми конкурентів. Таким чином, такі компанії, як Epic Games, Xbox і Meta, можуть мати магазини застосунків для iOS, які містять лише їхні власні програми та ігри.

Це також дає розробникам більше свободи у переміщенні користувачів на зовнішню сторінку для транзакцій та купівлі їхніх товарів та послуг. Хоча Apple надала шаблони дизайну для вбудованих в застосунки рекламних акцій, знижок і пропозицій, тепер вони не обов’язкові. Це означає, що такі компанії, як Spotify і Netflix, зможуть розробляти посилання на свої сайти і потенційно уникнути 30% комісії "яблуку" на підписки через реєстрацію в застосунках.

Інші новинки від Apple

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія Apple готує нову неочікувану функцію для своїх навушників AirPods Pro. Гаджет можна буде використовувати як слуховий апарат. В це нововведення може з'явитись в AirPods Pro з релізом iOS 18.

Крім того, ЗМІ писали, що Apple працює над новою версією MacBook зі складаним екраном.

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