Позов підримали вісім штатів: Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннессі та Вірджинія.

Міністерство юстиції США подало до суду на компанію Google, звинувативши її в нанесенні шкоди для конкуренції.

Як йдеться в заяві Мін'юсту США, позов пов'язаний з домінуванням компанії на ринку інтернет-реклами.

Позов підримали вісім штатів: Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннессі та Вірджинія.

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У позові Мін'юсту США стверджується, що Google активно і незаконно підтримував своє домінування, беручи участь в кампанії з припинення конкуренції. Google поглинав конкурентів і змушував рекламодавців використовувати власні рекламні продукти.

Як заявив генпрокурор Меррік Гарланд протягом останніх 15 років антиконкурентна поведінка Google призводила до зниження доходів від реклами для веб-сайтів і видавців, а також до збільшення витрат на рекламу для маркетологів.

Згідно з позовом Мін'юсту, постраждав також уряд США, який в період з 2019 року витратив $100 млн на покупку онлайн-реклами.

Позови проти Google:

У 2017 році Єврокомісія визнала Google винною в маніпулюванні пошуковою видачею з метою просування власних інтернет-сервісів і призначила штраф в €2,42 млрд.

Потім у 2018 році Єврокомісія оштрафувала Google на рекордну суму в €4,34 млрд за зловживання домінуючим становищем Android. Обидва штрафи оскаржувалися Google в Європейському суді загальної юрисдикції.

На початку 2019 року Google оштрафували в Європі на €1,49 млрд за блокування конкуруючих рекламодавців.

У травні 2019 року індійське антимонопольне відомство ініціювало перевірку Google, щоб виявити можливі зловживання, пов'язані з Android.

Також питання до Google з'явилися і у антимонопольних органів Італії.

1 жовтня 2020 року Китай завив про те, що готується почати антимонопольне розслідування щодо Google через операційну систему Android.

20 жовтня 2020 року бельгійський регулятор звинуватив Google у порушенні законодавства ЄС.

21 жовтня 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти Google. Мін'юст звинувачував Google в укладанні угод, які перешкоджають доступу конкурентів в сектор.

8 лютого 2022 року шведська компанія подала мільярдний позов проти Google.

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