Тепер в популярному месенджері можна буде приймати й відправляти повідомлення в інші месенджери.

WhatsApp, найпопулярніший месенджер на сьогодні, готується до кросплатформного майбутнього: у бета-версії мобільного додатка з'явився розділ, який відповідає за сумісність з іншими сервісами обміну повідомленнями.

Таке нововведення обумовлено новим законом ЄС "Про цифрові сервіси". Згідно з ним, Meta та інші IT-корпорації мусять реалізувати сумісність своїх сервісів для обміну повідомленнями з суперницькими платформами. Вимоги наберуть чинності в березні 2024 року.

Новий розділ називається "Сторонні чати". Поки його не можна протестувати, тому наразі складно стверджувати точно, в якому вигляді месенджер реалізує взаємодію.

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Однак ясно одне: незабаром WhatsApp почне приймати повідомлення не тільки всередині сервісу, але і з інших месенджерів – з Viber, iMessage і Telegram.

Мета законопроєкту полягає в тому, щоб утримати IT-гігантів від "нав'язування несправедливих умов" і "забезпечити доступ до важливих цифрових сервісів". В рамках закону великі гравці ринку також зобов'язані дозволити використання на своїх платформах сторонніх магазинів додатків і платіжних систем. Тобто власники айфонів зможуть ставити додатки зі сторонніх джерел в обхід App Store.

Новий закон, фактично, викорінить практику встановлення декількох месенджерів для підтримки зв'язку з усіма друзями і знайомими. Замість монополії на служби обміну повідомленнями, месенджери будуть змушені приманювати користувачів зручністю інтерфейсу, захищеністю і корисними функціями.

В останньому апдейті WhatsApp отримав корисну функцію, яка дозволяє відправку фото й відео у високій якості. Також в месенджері з'явилися відеоповідомлення.

Конкуренти з Telegram раніше запустили у себе сторіс. Короткі фото-або відеопости вже можна публікувати і дивитися всім користувачам.

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