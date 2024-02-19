До презентації Xiaomi 14 Ultra залишається лічені дні.

Цього четверга, 22 лютого, відбудеться презентація камерофона Xiaomi 14 Ultra, який стане найбільш навороченим і дорогим смартфоном китайського виробника. За три дні до офіційної прем'єри компанія дала можливість оцінити якість фото нового флагмана.

Вже підтверджено, що в основній камері Xiaomi 14 Ultra буде використовуватися 1-дюймовий сенсор Sony LYT-900 на 50 Мп і змінною діафрагмою до f/1,63. Також смартфон отримає два телеоб'єктиви: з 3,2-кратним зумом і перископ з 5-кратним збільшенням.

Нижче можна подивитися приклади фото, зняті на камери Xiaomi 14 Ultra: вони демонструють різні умови зйомки, в тому числі і вночі). До речі, попередник 13 Ultra займає 23-е місце у рейтингу камерофонів DxOMark.

Відео дня

Характеристики Xiaomi 14 Ultra вже теж відомі. Пристрій отримає найпередовіші в індустрії не тільки по частині камер, але і по частині решти начинки. Наприклад, за продуктивність відповідатиме процесор Snapdragon 8 Gen 3, а яскравість екрана складе 3000 ніт. Ще з цікавого: фотообладнання дозволить смартфону писати відео в 8k@24fps і навіть 1080p@1920 кадрів в секунду.

Орієнтовна ціна Xiaomi 14 Ultra в Європі складе 1499 євро за версію 16/512 ГБ. Xiaomi 13 Ultra в Європі коштує стільки ж, але поставляється з 12 ГБ оперативної пам'яті.

Відомо, що Xiaomi 14 Ultra дебютує разом з глобальними версіями Xiaomi 14. Однак Pro-версія торішнього флагмана залишиться китайським ексклюзивом і в Європі не вийде.

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