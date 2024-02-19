Xiaomi 14 Ultra буде одним з найбільш просунутих фотофлагманів на ринку./ фото Xiaomi

Цього четверга, 22 лютого, відбудеться презентація камерофона Xiaomi 14 Ultra, який стане найбільш навороченим і дорогим смартфоном китайського виробника. За три дні до офіційної прем'єри компанія дала можливість оцінити якість фото нового флагмана.

Вже підтверджено, що в основній камері Xiaomi 14 Ultra буде використовуватися 1-дюймовий сенсор Sony LYT-900 на 50 Мп і змінною діафрагмою до f/1,63. Також смартфон отримає два телеоб'єктиви: з 3,2-кратним зумом і перископ з 5-кратним збільшенням.

Нижче можна подивитися приклади фото, зняті на камери Xiaomi 14 Ultra: вони демонструють різні умови зйомки, в тому числі і вночі). До речі, попередник 13 Ultra займає 23-е місце у рейтингу камерофонів DxOMark.

Відео дня

Фото Xiaomi 14 Ultra 19 лютого 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 лютого 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 лютого 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 лютого 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 лютого 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 лютого 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 19 лютого 2024

Характеристики Xiaomi 14 Ultra вже теж відомі. Пристрій отримає найпередовіші в індустрії не тільки по частині камер, але і по частині решти начинки. Наприклад, за продуктивність відповідатиме процесор Snapdragon 8 Gen 3, а яскравість екрана складе 3000 ніт. Ще з цікавого: фотообладнання дозволить смартфону писати відео в 8k@24fps і навіть 1080p@1920 кадрів в секунду.

Орієнтовна ціна Xiaomi 14 Ultra в Європі складе 1499 євро за версію 16/512 ГБ. Xiaomi 13 Ultra в Європі коштує стільки ж, але поставляється з 12 ГБ оперативної пам'яті.

Відомо, що Xiaomi 14 Ultra дебютує разом з глобальними версіями Xiaomi 14. Однак Pro-версія торішнього флагмана залишиться китайським ексклюзивом і в Європі не вийде.

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