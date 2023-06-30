Телефон оснащується великим 6,79-дюймовим екраном, а всередині стоїть новенький процесор Snapdragon 4 Gen 2.

Компанія Redmi, підрозділ Xiaomi, розширила свою лінійку смартфонів Redmi Note 12 новою моделлю Note 12R. У виробника вже є модель Note 12R Pro, але всупереч приставці Pro вона слабкіше новинки, оскільки базується на більш старому чіпі тієї ж серії – Snapdragon 4 Gen 1.

Девайс отримав три колірних рішення: чорний, блакитний і бежевий. Спереду – великий 6,79-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю FullHD+ і частотою оновлення 90 Гц.

За продуктивність відповідає однокристальна платформа Snapdragon 4 Gen 2, яка виконана по 4-нм техпроцесу. У апарата в арсеналі 4/6/8 Гбайт оперативної пам'яті типу LPDDR4Х і 128/256 ГБ на накопичувачі. Для стабільної роботи системи і геймінгу на середніх налаштуваннях – саме те.

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Що стосується фотоможливостей, то гаджет обладнано подвійною основною камерою (50 і 2 Мп), яка видає якісні фотографії та відео при достатньому освітленні. Автономністю пристрій забезпечує акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт.

З інших особливостей – окремий слот microSD, NFC-модуль, захист IP53 і 3.5-мм аудіоджек для навушників. Працює пристрій під управлінням MIUI 14, з Android 13 в якості основи.

Продажі смартфона в Китаї вже почалися. Мінімальна і максимальна версії Redmi Note 12R в модифікаціях 4/128 ГБ і 8/256 ГБ обійдуться в 1 тис. і 1,8 тис. юанів відповідно (близько 5 тис. і 9 тис. грн). Про терміни виходу в Європі поки не повідомляється.

Якщо у вас апарат Xiaomi, раніше УНІАН повідомляв, що компанія програмно "поховала" низку популярних смартфонів. Redmi 9А та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу. Тепер користуватися ними – небезпечно.

А ще місяцем раніше Xiaomi визнала застарілими Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9s, Redmi Note 9s Pro і Redmi Note 9s Pro Max. Всього сумарно з початку 2023 року китайська корпорація програмно "скасувала" понад 30 своїх пристроїв.

А якщо ви в пошуках недорогого монітора для ігор або роботи, Xiaomi нещодавно випустила один з найдоступніших моніторів "за свої гроші". У нього IPS-матриця діагоналлю 27 дюйма, частота 75 Гц і навіть є підтримка швидкої зарядки.

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