Вибрати можна як серед моделей Xiaomi, так і Redmi, яка є суббрендом компанії.

Сьогодні на ринку доступна величезна кількість смартфонів Xiaomi – складно розібратися, який з "топів за свої гроші" підійде саме вам. Редактори Pocket Tactics відібрали 5 моделей, які можна розглядати до покупки в 2023 році.

У замітці говориться, що визначали найкращі смартфони на основі часу автономної роботи, якості камер та співвідношенню ціни та якості.

Самий топ – Xiaomi 13 Pro

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Один з головних Android-флагманів на ринку з величезним 6,73-дюймовим екраном, потрійною камерою 50+50+50 мегапікселів і батареєю з підтримкою надшвидкої зарядки на 120 Вт, при якій батарея набирає 100% за 19 хвилин.

Також Xiaomi 13 Pro оснащено найбільш передовим процесором Snapdragon 8 Gen 2, який дозволяє комфортно запускати будь-який додаток і ігри з максимальними настройками. З недоліків – відсутність слота для SD-карти і роз'єму для навушників.

Оптимальний – Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Топова модель новітньої серії середньобюджетників субббренда Redmi з 120-герцовой AMOLED-матрицею, потужним чіпом MediaTek і неймовірно швидкою зарядкою потужністю 120 Вт.

Однак головна фішка смартфона – круті, як для свого класу, фото-і відео можливості. Апарат отримав основну камеру на 200+8+2 мегапікселів з сенсором Samsung HPX, яка здатна видавати якісні фото і відео в більшості сценаріях використання.

Бюджетний – Xiaomi Redmi Note 11

Невисока вартість, але приємні характеристики: сучасний дизайн, яскравий 90-герцовий AMOLED-екран на 6,43 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, тонкий і легкий корпус, оптимальний чіп Snapdragon 680 і блок з чотирма модулями на 50+8+2+2 мегапікселі.

Акумулятор має місткість 5000 мАг: враховуючи, що смартфон не дуже спритний, його вистачить на два дні використання. З інших фішок – NFC-модуль, стереодинаміки, окремий слот microSD і 3,5-мм вхід для навушників.

Замикають топ-5 рейтингу Xiaomi Black Shark 5 Pro і Xiaomi 13 Ultra. Перший назвали оптимальним варіантом для геймерів і тим, кому продуктивність і автономність важливіше дизайну і фотоможливостей. А якщо ви не визнаєте переваги iPhone, то Xiaomi 13 Ultra оглядачі назвали найкращим камерофоном не тільки в лінійці Xiaomi, але і взагалі на ринку.

Як УНІАН повідомляв раніше, в серпні цього року Xiaomi "завалить" користувачів цілою низкою новинок. Серед них – складаний смартфон MIX Fold 3, ігрофлагман Redmi і парочку планшетів.

Тим часом ми вже чекаємо, коли Xiaomi покаже ОС MIUI 15. На рідному ринку її представлять разом з новими флагманами Xiaomi 14, а до нас вона добереться на початку 2024 року.

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