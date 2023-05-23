За якістю звуку відрізнити AirPods від фейкової гарнітури майже неможливо. Однак підробку можна легко визначити за кейсом.

З ростом популярності того чи іншого товару зростає й ймовірність його клонування та підробки. Користувачі Apple-гаджетів давно усвідомили цю просту істину. На ринку часто можна натрапити на підроблені AirPods, при цьому недобросовісні продавці виставляють підробки під виглядом оригіналу.

УНІАН натрапив на простий спосіб, який допоможе швидко зрозуміти, чи оригінальні перед вами AirPods, чи ні. Цим лайфхаком поділився автор популярного YouTube-каналу PhoneRepairGuru.

Як відрізнити справжні AirPods від підроблених

Виявляється, фейкові AirPods можна легко визначити по кейсу. Якщо ви можете відтягнути до себе передню частину кейса – значить перед вами підробка. У оригінальних навушників, як можна переконатися на відео нижче, кейс не буде відтягуватися взагалі.

Як ще відрізнити підроблені навушники від оригінальних? Нижче – характерні особливості фейкових аірподсів:

підозріло низька ціна;

кейс має роз'єм USB-C, а не фірмовий Lightning;

навушники не підключаються до айфона миттєво;

оригінальні AirPods мають вентиляційний отвір овальної форми внизу (не круглий), тоді як AirPods Pro взагалі не має вентиляційного отвору.

Також ви можете перевірити автентичність AirPods, ввівши серійний номер на офіційному сайті Apple. Це допоможе на 100% переконатися, що продукт не є підробкою.

Раніше цього місяця Apple випустила свої перші "прозорі" навушники. Йдеться про друге покоління Beats Studio Buds, в яких поліпшили посадку, прокачали шумозаглушення і якість дзвінків, а також підвищили автономність до 36 годин.

Також яблучна компанія до кінця року планує випустити оновлену версію AirPods Pro 2 з кейсом, в якому відмовиться від фірмового Lightning на користь USB-C. Також ходять чутки про друге покоління AirPods Max.

Вас також можуть зацікавити новини: