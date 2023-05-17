Новинка отримала прозорий корпус і ряд технічних поліпшень в порівнянні з минулим поколінням.

Музичний бренд Beats, що належить Apple, представив оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds+. Модель коштує на 20 доларів дорожче, ніж позаторішні Studio Buds, але на $100 дешевше, ніж AirPods Pro 2.

По суті, аксесуар ідентичний попереднику, але розробники поліпшили посадку, прокачали шумозаглушення і якість дзвінків та підвищили автономність до 36 годин. Також з'явилося просторове аудіо, як в AirPods і Beats Fit Pro.

Найцікавіше нововведення – забарвлення Transparent, крізь корпус якого можна побачити будову як самих навушників, так і кейса. Аналогічне рішення користувачі могли раніше бачити в навушниках компанії Nothing. Разом з нею будуть продаватися більш традиційні відтінки Black і Ivory.

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Навушники сумісні з iOS і Android, але в зв'язці з Apple-пристроями можна викликати голосового асистента за допомогою фрази "Привіт, Siri". Також вони будуть підтримувати застосунок Локатор і автоматичне сполучення з усіма пристроями з облікового запису iCloud.

Beats Studio Buds+ вже надійшли в продаж у США, Канаді та Китаї. Цінник для США – 169,99 доларів (~6200 грн).

А тим часом сама Аpple найближчим часом планує випустити оновлену версію AirPods Pro 2 з кейсом, в якому відмовиться від фірмового Lightning на користь USB-C. Також ходять чутки про друге покоління AirPods Max.

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