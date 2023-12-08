Цей телефон маленький і зручно лежить в руці, при цьому за продуктивність теж переживати не доводиться.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг гаджетів Apple, які (згідно з опитуваннями) користувачі техніки бренду люблять найбільше. У списку можна знайти культові моделі.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером виявився iPhone 12 mini, який на виході багато хто "хейтив". Але з часом ставлення до компактного телефону змінилося, хоч він фактично "поховав" лінійку Mini, показавши одні з найгірших продажів в історії Apple.

На другому місці в списку Apple-смартфонів розташувався iPhone SE другого покоління. Цю модель обожнюють за класичний дизайн, компактні габарити, зручну кнопку з Touch ID і доступний цінник. Крім того, він також отримав оновлення до iOS 17.

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А безумовним "яблучним" лідером став 10,5-дюймовий iPad Pro 2 – просунутий планшет давно вийшов з виробництва, але фанати бренду і звичайні користувачі продовжують ним користуватися. Відразу за ним йде iPad Air 4, який вийшов майже 4 роки тому.

Що стосується свіжих iPhone 15 і 15 Pro, то жодна з моделей не потрапила навіть в топ-30. Вище всіх з лінійки iPhone 2023 року в рейтингу піднявся iPhone 15 Pro Max, який зайняв 32-е місце.

Нагадаємо, в серіях iPhone 12 і iPhone 13 Apple спробувала повернути на ринок компактні смартфони з маленьким екраном. Але продажі залишали бажати кращого, тому компанія замінила компактні mini на Plus зі збільшеним екраном.

Що стосується iPhone SE, то раніше в мережі було чимало чуток про те, що Apple вирішила поховати найдоступнішу лінійку через слабкі продажі, однак тепер все більше джерел стверджують, що компанія перезапустила розробку умовного iPhone SE 4. Більш того, він нібито отримає сучасний дизайн в стилі iPhone 14.

А вже через якихось три місяці пройде наступна презентація Apple. На ній представлять нові ноутбуки та планшети. Останні отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

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