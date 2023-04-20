iPhone SE 4 повинен був стати випробувальним майданчиком власних модемів Apple.

Умовний iPhone SE 4 більше не входить в плани Apple, повідомив авторитетний інсайдер Мін-Чі Куо. Напередодні він же писав, що саме на цій моделі компанія планує протестувати власні модеми 5G, перш ніж застосовувати його до своїх флагманських моделей.

Експерт каже, що будь-які розроблювані наразі моделі iPhone SE 4 є просто інженерними прототипами для триваючої розробки фірмових 5G-чіпів.

Нагадаємо, на початку року цей же Куо запевняв що Apple "поховала" лінійку iPhone SE через слабкі продажі бюджетних моделей. Однак через кілька місяців він же і спростував цю інформацію, написавши, що розробка відновлена, хоча компанія придивляється до набагато більш пізньої дати випуску (2025 рік), ніж передбачалося спочатку.

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Однак тепер джерело говорить, що йдеться все ж про скасування релізу. Куо вважає, що Apple навряд чи візьметься за розробку пристрою з обмеженою комерційною привабливістю в 2026 році і пізніше. До цього моменту ми, ймовірно, будемо роздумувати про лінійку iPhone 18.

Торішні iPhone SE виявилися нікому не потрібні

Актуальна модель iPhone SE була випущена в березні 2022 року за $430. Вона отримала 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home, 12-Мп камеру і поліпшену батарею.

Однак попит на бюджетний смартфон виявився вкрай низьким. Однією з головних причин називають застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор. Згадувалося, що Apple навіть довелося скоротити виробництво через неходовий попит.

Додамо, що перше покоління iPhone SE вийшло в 2016 році. Сьогодні це найдоступніші смартфони Apple, що випускаються в "старому" дизайні, але з сучасним процесором

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