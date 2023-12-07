Новенький Xiaomi зі Snapdragon 8 Gen 3 зайняв лідируючу позицію в свіжому топі бенчмарка AnTuTu.

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала список найпотужніших смартфонів у світі в 2023 році. У ньому зібрано моделі, які доступні всім на міжнародному ринку – і він суттєво відрізняється від аналогічного рейтингу для Китаю.

Станом на сьогодні, лідер топа – Xiaomi 14 Pro на основі новітньої флагманської платформи Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який набрав в тестах понад 2 млн балів. Для порівняння, iPhone 15 Pro Max в аналогічних тестах набирає максимум 1,64 млн бала.

На другій позиції опинився Nubia Z50S Pro (1,64 млн), на третій – Red Magic 8 Pro+ (1,55 млн). Він до речі вийшов досить давно – ще в грудні 2022 року. І ця модель досі обганяє майже всіх конкурентів в тестах.

Відео дня

У десятку лідерів увійшли Red Magic 8s Pro, Samsung Galaxy S23+, Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro, Nubia Z50, Galaxy S23 Ultra і Xiaomi 13T Pro. Зауважимо також, що 9 із 10 позицій в рейтингу належить пристроям на базі платформи Qualcomm, і тільки модель Xiaomi 13T Pro, що замикає топ-10, працює на MediaTek.

Загалом, якщо брати всі рейтинги, найпотужнішим телефоном на сьогодні вважається Red Magic 9 Pro+. Він оснащений надпотужною системою тепловідведення з випарною камерою і вентилятором, який охолоджує кулер і не дає телефону перегріватися. Але він поки доступний тільки в Китаї.

Між тим в топі найпотужніших смартфонів середнього класу лідирує апарат realme GT. Він оптимально підійде як для повсякденних завдань, так і для геймінгу на максималках. А запасу продуктивності у нього вистачить на багато років.

Вас також можуть зацікавити новини: