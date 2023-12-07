Вже через три місяці Apple представить нові ноутбуки та планшети. Останні отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

Оглядач Bloomberg Марк Гурман розповів, що наступна презентація Apple пройде в першій половині 2024 року, найімовірніше, в березні. Тобто до івенту залишилося якихось три місяці.

Навесні 2024 року Apple представить багато нового. Як мінімум, вже відомо про 4 пристрої, включаючи планшети, ноутбуки і дещо ще.

Чотири гаджети, які ми очікуємо від Apple цієї весни

У 2023 році Apple не випустила жодного iPad Pro, вперше в історії лінійки. Тому в 2024 компанія капітально оновить свої найтоповіші планшети. Одним з ключових нововведень стане OLED-дисплей. Однак через такий апгрейд вартість пристрою помітно зросте.

iPad Pro вийде у версіях на 11 та 13 дюймів. За даними інших джерел, існуючу лінійку доповнить 14,1-дюймова модель – і це буде найбільший планшет в історії Apple.

Також навесні покажуть відразу два iPad Air – 11" і 12,9". Це вперше, коли Air-планшет буде доступний в декількох діагоналях. Вони, як очікується, отримають процесор M2, окрім цього, нічого цікавого від нових iPad Air чекати не варто.

MacBook Air також оновиться. Головне нововведення – нові надпотужні чіпи М3. Оновлення торкнеться як 13-дюймової, так і 15-дюймової моделей.

Крім того, до березня 2024 року в продаж надійде Vision Pro, революційна заміна смартфона від Apple. Це гарнітура змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Девайс розроблявся в надрах компанії понад 7 років і став першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Також протягом 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. Також наступного року має з'явитися бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

Звичайно, не обійдеться без нових айфонів. Раніше джерело розкрило ключову особливість всіх iPhone 2024 року майже за рік до анонсу.

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