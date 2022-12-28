На смартфони цінник стартує з 2499 юанів (~14 000 грн).

Суббренд Xiaomi Redmi провів масштабну презентацію, в рамках якої презентував нову серію смартфонів Redmi K60. І, багато в чому, це найкращі пристрої за всю історію бренду.

Наприклад, обидві моделі Redmi K60 і Redmi K60 Pro отримали найкращий екран серед усіх смартфонів, які компанія коли-небудь випускала. У них 6.67-дюймова OLED-матриця з 2K-роздільною здатністю, частотою 120 Гц, яскравістю 1400 ніт, а також 12-бітної глибиною кольору

Що стосується технічних характеристик, то Pro-модель отримала найновітніший процесор Snapdragon 8 Gen 2, до 16+512 ГБ пам'яті (LPDDR5X і UFS 4.0), а батарея на 5000 мАг підтримує зарядку до 120 Вт проводом і 30 Вт на бездротовий. У базової моделі процесор минулого покоління Snapdragon 8 Plus Gen 1 і батарея 5550 маг з зарядкою 67 Вт.

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Дорожча модель також може похвалитися основною камерою як в Xiaomi 13 – Sony IMX800 на 50 Мп. Доповнюють її ширик на 8 Мп і макро-камера на 2 Мп. У базовому Redmi K60 використовується камера на 64 Мп – роздільна здатність хоч і вища, але сенсор простіше. "Фронталка" й там, й там на 16 Мп.

Вартість Redmi K60 в Китаї починається від 2499 юанів (~ 14 000 грн), а Pro-версії – від 3299 юанів (~17 500 грн). У продажу телефони з 31 грудня.

Який Xiaomi взяти в 2022 році

Раніше УНІАН ділився топом найбільш якісних смартфонів Xiaomi 2022 року в різних класових категоріях. Визначали їх на основі камер, продуктивності, батареї, ціни і загального враження від використання.

Звання найкращого флагмана китайського виробника очікувано дісталося Xiaomi 12 Pro. Найкращим середньобюджетним смартфоном визнали Xiaomi 12 Lite, а найкращим бюджетним – Redmi Note 11 Pro+.

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