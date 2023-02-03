Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє китайський техногігант Xiaomi та її суббренд Redmi.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu оновили рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни й продуктивності в різних цінових категоріях. Дані були взяті за січень 2023 року.

Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє китайський техногігант Xiaomi та її суббренд Redmi.

Redmi Note 11T Pro – найкращий бюджетний смартфон на початок 2023

У найбільш бюджетній категорії смартфонів ціною до $300 лідером став смартфон Redmi Note 11T Pro. У нього 6.6-дюймовий екран, процесор MediaTek Dimensity 8100 і батарея на 4400 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт.

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Відразу за ним йде Oppo K10 5G. Замикає трійку недорогий OnePlus Ace Racing Edition в дизайні флагманського OnePlus 10 Pro.

У категорії до $450 лідирує смартфон Lenovo – Lenovo Legion Y70. Апарат оснащений 6,67-дюймовим екраном AMOLED та пропонує дозвіл FHD+ й частоту оновлення до 144 Гц, а також підтримку HDR10+ і Dolby Vision.

Друге місце займає Redmi K50 Pro з зарядкою до 100% за 19 хвилин, а третє – vivo Iqoo Neo7.

Redmi K60 Pro – найкращий "середняк" від перевіреного бренду

Redmi також очолює топ смартфонів ціною до $600. Це модель Redmi K60 Pro. У неї 6.67-дюймова OLED-матриця з 2K-роздільною здатністю, частотою 120 Гц, яскравістю 1400 ніт, а основна камера як в Xiaomi 13 – Sony IMX800 на 50 Мп.

Друге і третє місце розділили між собою Honor 80 GT і Xiaomi 12S.

Серед дорожчих смартфонів ціною до $750 більше всіх виділяється модель vivo iQOO 11 з чіпом Snapdragon 8 Gen 2, екраном 144 Гц і надшвидкою зарядкою на 200 Вт.

На другому розташувався його Pro-модель, а на третьому – Xiaomi 13 Pro.

Найкращий з найкращих – Red Magic 8 Pro+

І нарешті в рейтингу найдорожчих смартфонів ціною вище 750 доларів перше місце належить ігрофону Red Magic 8 Pro+, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку.

Друге і третє місце розділили між собою моделі Vivo x90 Pro і Vivo x90 Pro+.

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