Від смартфона чекають перископічний телеоб'єктив з зумом 5Х або 6Х.

У 2023 році Apple підніме ціну на найдорожчу версію iPhone 15-Pro Max. Нагадаємо, поточна модель того ж рівня (14 Pro Max) коштує в США від 1099 доларів (~40 000 грн).

Про це повідомляє видання MacRumors, посилаючись на відомого інсайдера Джеффа Пу. При цьому, згідно з джерелом, інші моделі залишаться з колишніми прайсами.

Чутки про те, що iPhone 15 Pro Max стане найдорожчим айфоном в історії, ходять з кінця минулого року. Окрім більшої батареї і дисплея, очікується, що iPhone 15 Pro Max матиме одну істотну відмінність від 15 Pro – це перископічний об'єктив із зумом 5x або 6x. Актуальні моделі iPhone здатні тільки на триразовий зум.

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Перископічні камери вже успішно застосовуються в Android-смартфонах, наприклад, такий модуль встановлюється у флагмани лінійки Galaxy. З їх допомогою Samsung забезпечує смартфонам можливість оптичного наближення зображень без втрати якості.

Також інформатор підтвердив, що нові айфони надійдуть в масове виробництво в серпні, так що презентація iPhone 15, за традицією, відбудеться у вересні.

У міру наближення осінньої презентації Apple про нові смартфони з'являється все більше інформації. Раніше стало відомо, що всі моделі iPhone 15 отримають збільшені батареї. Так що час роботи смартфонів без підзарядки має бути дуже пристойним.

Також була інформація, що iPhone 15 Pro і iPhone 15 вийдуть в трьох нових кольорах – малиновому, м'ятно-зеленому і світло-блакитному. Портал 9to5Mac візуалізував, як це може виглядати.

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