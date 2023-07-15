Redmi Note 12 Turbo зайняв лідерство в ніші телефонів середнього класу. За специфікаціями він обходить деякі бюджетні флагмани.

Сьогодні користувачам доступні смартфони-"середнячки", які багато в чому не поступаються дорогим флагманам та пропонують оптимальні фото- й відео можливості, батарею та "залізо". Редактори порталу Gizchina відібрали п'ятірку найкращих Android-смартфонів, які зараз доступні нижче $300 або 11 000 в грн.

До списку Gizchina потрапили як і новинки, так і випущені ще того року смартфони, які не втратили своєї актуальності в 2023.

Redmi Note 12 Turbo зайняв лідерство в ніші телефонів середнього класу. Апарат сам по собі унікальний – всередині стоїть чіп Snapdragon 7+ Gen 2, який за специфікаціями схожий на флагманський Snapdragon 8 Gen 1. А ще у нього тонкі рамки (тонше, ніж у iPhone 14) і є версія з 1 Тб, що рідкість в середньобюджетному сегменті.

За ним йде Vivo T2X, який вийшов ще торік у квітні, але досі не втратив своєї актуальності. Все завдяки 144-герцовому iPS-екрану на 6,58 дюйма і оптимальному процесору Dimensity 1300. Також апарат виділяється акумулятором великої місткості – 6000 мАг.

Трійку лідерів замикає Galaxy A34 5G. Апарат зовні нагадує флагманський Galaxy S23, але начинка, звичайно, простіше, а ціна – нижче. Однак основні фішки залишились – захист від води і пилу за стандартом IP67, 120-герцовий AMOLED-екран і "до чотирьох" повноцінних оновлень OC. Тобто смартфон буде актуальний мінімум до 2027 року.

На четвертому місці розташувався Poco X5 Pro з великим OLED-дисплеєм і частотою 120 герців і топовою основною камерою на 108 мегапікселів. Замикає п'ятірку Realme 10 Pro+, який може похвалитися потрійною камерою на 108 і підтримкою реактивної зарядки на 67 Вт – 50% заповнюється всього за 17 хвилин.

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Якщо бюджет менший, Gizchina склав аналогічний рейтинг, але для ультрабюджетних смартфонів вартістю до $150. У ньому список очолив Redmi Note 12 4G, який демонструє найкраще співвідношення ціни і якості.

Також УНІАН ділився "народним" рейтингом смартфонів, який складається з оглядкою нема на тести, а на реальні відгуки користувачів. Перше місце отримав Meizu 20 Pro, який дебютував в кінці березня. Слідом йде Xiaomi 12S Ultra.

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