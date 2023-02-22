Вже зараз сервіс доступний всім охочим.

У мережі запустили сайт Scribble Diffusion, що використовує нейромережі для перевтілення в красиві картинки будь-який скетч або начерк від руки.

Для того, щоб гарантувати точне розуміння зображення нейромережею, необхідно додати кілька уточнювальних слів. Після нейромережа зчитує текст, переносить їх на начерк, і, як результат, виходить повноцінна картина.

Сервіс працює на платформі Replicate, яка призначена для запуску моделей машинного навчання в "хмарі", а також ControlNet – моделі з відкритим вихідним кодом, що генерує зображення з тексту й ваших каракулів.

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Спробувати Scribble Diffusion може кожен охочий за посиланням. Щоб отримати якісніший результат на виході, рекомендується використовувати уточнювальні слова англійською.

Раніше УНІАН писав про "вірусну" серед українців нейромережу, яка робить з вас героя аніме. Попри те, що весь інтерфейс китайською мовою, сервіс максимально простий у використанні.

Також детально розповідали про "розумний" чат-бот ChatGPT, що викликав ажіотаж у світі хай-тек. Він вміє писати дипломи, програмувати, відповідати на складні питання і багато іншого, а за швидкістю зростання обійшов навіть TikTok.

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