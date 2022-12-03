Попри те, що весь інтерфейс китайською мовою, сервіс максимально простий у використанні.

За останні пару років нейромережі стали справжнім проривом у світі інформаційних технологій і продовжують дивувати. Цього разу серед інтернет-користувачів, зокрема, українців, справжнім хітом стала китайська нейромережа different Dimension Me.

У неї одна функція – перетворювати завантажені фотографії користувачів в аніме-зображення. Розповідаємо, як користуватися нейромережею і які результати там можна отримати.

Нейромережа, яка створює аніме персонажів

Працює вся ця справа прямо в браузері – без обмежень і тривалих очікувань.

Відео дня

Попри те, що весь інтерфейс китайською мовою, сервіс максимально простий у використанні. Достатньо лише натиснути на велику помаранчеву кнопку з ієрогліфами та завантажити фото, де чітко видно обличчя (втім, не обов'язково), після чого дочекатися результатів.

На виході користувач отримує не тільки картинку "до/після", але й короткий відеоролик з композицією з якого-небудь відомого аніме. Варто зауважити, що сам сайт не адаптований для настільного режиму, тому рекомендується користуватися ним зі смартфона або планшета.

Покрокова інструкція з фото

Які результати виходять в нейромережі

Different Dimension Me практично не запозичує риси обличчя людини з оригінальних знімків, але повторює зачіску, рослинність на обличчі та аксесуари. Часом, у чоловіків можуть і зовсім пропадати бороди та вуса. При цьому нейромережа не тільки генерує вашого "анімешного" аналога, але і стилізує фон, щоб він збігався зі знімком по відтінках і настрою.

Найцікавіше, що якщо вже готовий результат ще кілька разів пропустити через нейромережу, він буде ставати все більш "анімешним".

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