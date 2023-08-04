Звання найпопулярнішої відеокарти, як і раніше, належить GeForce GTX 1650, тоді як все більше геймерів надають перевагу Windows 11 в якості ігрової ОС.

Компанія Valve щомісяця публікує статистичні дані зі свого сервісу Steam, з яких можна визначити, на якому ПК грає більшість геймерів планети у цю хвилину. Ці дані, окрім усього іншого, допомагають розробникам краще оптимізувати свої ігри.

З дослідження стало відомо, що GeForce GTX 1650 все ще залишається найпопулярнішою моделлю серед користувачів Steam. На другому місці знаходяться RTX 3060, а на третьому – GTX 1060, яка протягом тривалого часу очолювала рейтинг.

Не менш популярні RTX 2060 і мобільна RTX 3060 – вони замикають топ-5 найпопулярніших відеокарт. Відеокарти нового покоління RTX 40 поки не входять в топ-20 за популярністю серед користувачів Steam.

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Серед інших компонентів можна виділити:

6-ядерні процесори Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц.

Оперативна пам'ять – 16 ГБ.

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ.

Дисковий простір – 1 ТБ і вище.

Роздільна здатність монітора – 1920x1080.

Що стосується використовуваних ОС, то тут абсолютним лідером є Windows 10, яка встановлена на 57% комп'ютерах. Водночас все більше користувачів віддають перевагу актуальній Windows 11 – 36% – і кожен місяць цей показник збільшується.

На подив також спостерігається невелике збільшення користувачів з ОС Windows 7, попри те, що з 1 січня 2024-го Steam перестане працювати на "сімці". Таким чином Steam зможе нормально запускатися тільки на Windows 10 і 11.

На думку експертів, літо 2023 року - найкращий момент для збірки ігрового ПК. Процесори, оперативна пам'ять і SSD-накопичувачі зараз стоять рекордно дешево, також після "смерті" майнінгу покращилася ситуація з доступністю і ціною нових відеокарт.

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