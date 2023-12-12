Роботу послуг фіксованого зв`язку вже частково відновили.

У телекомунікаційній компанії "Київстар" повідомили, що їм вдалося частково відновити роботу послуг фіксованого зв`язку.

На сторінці компанії у соціальній мережі Facebook зазначається, що зараз спеціалісти працюють над відновленням інших послуг. Вони кажуть, що зроблять все можливе, щоб остаточно завершити роботу протягом середи, 13 грудня.

"Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково", - додали вони, подякувавши за розуміння і підтримку.

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Збій у роботі Київстар: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці абоненти компанії повідомили про проблеми зі зв'язком: вони не могли телефонувати та користуватися інтернетом, тим часом сайт оператора не працював.

Згодом у "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки. Її основною метою було руйнування інфраструктури, хакерам частково вдалося її досягти.

Збій вплинув на національний роумінг, крім того пізніше у Monobank заявили про масовану DDoS-атаку. "Lifecell" та "Vodafone" заявили про велику кількість звернень на фоні інциденту.

Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу за фактом кібератаки на "Київстар".

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