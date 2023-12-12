На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв’язком, зазначив Фітьо.

Українські військові на лінії фронту не відчули збою в роботі українського оператора звʼязку "Київстар".

Про це розповів в ефірі телемарафону глава Служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо. Він наголосив, що на лінії фронту військові користуються дещо іншим зв’язком.

"Немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців. Можливо, для цивільних громадян є якісь незручності, але для військових це не має абсолютно ніякого значення", – пояснив він.

Збій в роботі "Київстару"

Зранку 12 грудня в роботі українського оператора "Київстар" стався масштабний збій. Не працює сайт оператора, а також відсутній мобільний зв'язок та інтернет.

Проблеми виникли через потужну хакерську атаку на інфраструктуру оператора. СЕО "Київстар" Олександр Комаров розповів, що мета масштабної хакерської атаки – це знищення інфраструктури оператора мобільного зв'язку.

"Це війна. Вона йде не тільки на фронті, а й у віртуальному просторі, в кіберпросторі", – зазначив він. Також поки точно не можна сказати , коли буде відновлена повноцінна робота оператора.

За справу вже взялися українські правоохоронці. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар" одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.

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