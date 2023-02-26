При цьому дешевшають не тільки старі моделі, але й нові карти серій GeForce RTX 40 і Radeon RX 7000.

2023 рік повинен стати відмінним часом для покупки нової відеокарти. Через зниження попиту на графічні адаптери з боку майнерів, ціни на GPU продовжують йти вниз. Даний феномен фіксується чи не повсюдно, а найбільш активно він проявляється в Китаї.

При цьому дешевшають не тільки старі моделі, але і нові карти серій GeForce RTX 40 і Radeon RX 7000, пише портал Wccftech.

Наприклад, на старті Radeon RX 7900 XTX продавали в Китаї за 7999 юанів ($1149), тепер ціна 7589 юанів ($1090). Якщо молодша Radeon RX 7900 XT ще пару місяців тому коштувала 7399 юанів ($1030), то сьогодні магазини продають карти вже за 5999 юанів ($860). Однак найбільше падіння ціни помічено у Radeon RX 6900 XT – на 41,8% з 7999 до 4659 юанів ($669).

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У таборі NVIDIA теж спостерігається падіння цін. Найпотужніша відеокарта в світі GeForce RTX 4090 зараз доступна за 12 149 юанів ($1750) – на 7% дешевше РРЦ в 12 999 юанів ($1870). GeForce RTX 4080 тепер коштує 8049 ($1157) юанів замість 9499 юанів ($1360), а GeForce RTX 4070 Ti можна знайти за 5839 юанів ($830) замість 6499 юанів ($939).

Смерть майнінгу: як обвал криптовалюта повернув світу відеокарти

Після переходу блокчейна Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake в середині вересня майнінг цієї криптовалюти на відеокартах став неможливий. Незабаром після цього катастрофічно впала і прибутковість видобутку інших альткоїнів – майнінг перестав приносити дохід практично повністю.

Тепер навіть при злегка позитивному, чистому результаті потрібно від 20 до 70 років, щоб окупити вартість більшості відеокарт. Через це на вторинному ринку можна знайти купу оголошень з продажів відеокарт, за допомогою яких добували криптовалюта.

Разом з тим експерти попереджають, що ринок криптовалют сам по собі вкрай нестабільний і, безумовно, існує безліч груп і окремих людей, які сподіваються знайти спосіб зробити майнінг на відеокартах знову прибутковим.

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